Смотрите на канале

Внимание! Внимание! Не пропустите прямую трансляцию рок-фестиваля "ОКНА ОТКРОЙ 2016". 25 июня в 12:00 (мск) на канале "ТЕЛЕДОМ"!
Фестиваль «Включайся!» - конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, участниками которых являются дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаний производящих программы…
25-27 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге состоится 10-й фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». В рамках фестиваля пройдет творческий конкурс «Современник на экране».